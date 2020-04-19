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Дым от пожаров на Житомирщине накрыл Харьков: горожане задыхаются
Харьковчане пишут в соцсетях о смоге над городом, который сопровождается неприятным запахом. Напомним, несколько дней от смога и пылевой бури страдали и киевляне.
«На Салтовке с самого утра наблюдается дымка на горизонте и неприятный запах горелого. При этом вчера видимость была очень хорошая. Видно было даже высокую трубу ТЭЦ-5», — сообщил ресурсу «Город Х» Александр, показав фото.
«На Холодной Горе также все в дыму, как в тумане. На Героев Труда тоже горизонт в дымке и воняет горелым. Это чернобыльские пожары принесло?» — пишут другие харьковчане.
Тем не менее спасатели опровергают информацию о пожарах на территории региона и называют дым отголосками масштабного лесного огня на Житомирщине.
Как сообщил директор областного Департамента гражданской защиты Павел Пономаренко, смог в Лозовой шел со стороны Днепра, однако в соседнем областном центре заявили, что у них ничего не горело.
«Оказалось, смог принесло с Житомирщины», — сказал Пономаренко в комментарии Суспільне.
Напомним, ликвидаторы лесных пожаров в Житомирской области рассчитывают справиться с огнем за 3−4 дня.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..