Дым от пожаров на Житомирщине накрыл Харьков: горожане задыхаются

Украина

Харьковчане пишут в соцсетях о смоге над городом, который сопровождается неприятным запахом. Напомним, несколько дней от смога и пылевой бури страдали и киевляне.

«На Салтовке с самого утра наблюдается дымка на горизонте и неприятный запах горелого. При этом вчера видимость была очень хорошая. Видно было даже высокую трубу ТЭЦ-5», — сообщил ресурсу «Город Х» Александр, показав фото.

Вид с балкона

«На Холодной Горе также все в дыму, как в тумане. На Героев Труда тоже горизонт в дымке и воняет горелым. Это чернобыльские пожары принесло?» — пишут другие харьковчане.

Тем не менее спасатели опровергают информацию о пожарах на территории региона и называют дым отголосками масштабного лесного огня на Житомирщине.

Как сообщил директор областного Департамента гражданской защиты Павел Пономаренко, смог в Лозовой шел со стороны Днепра, однако в соседнем областном центре заявили, что у них ничего не горело.

«Оказалось, смог принесло с Житомирщины», — сказал Пономаренко в комментарии Суспільне.

Напомним, ликвидаторы лесных пожаров в Житомирской области рассчитывают справиться с огнем за 3−4 дня.

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