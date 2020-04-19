26.92 / 27.36 29.02 / 29.74
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Дым от пожаров на Житомирщине накрыл Харьков: горожане задыхаются

20:01 19 апреля 2020 446
Дым от пожаров на Житомирщине накрыл Харьков: горожане задыхаются
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Харьковчане пишут в соцсетях о смоге над городом, который сопровождается неприятным запахом. Напомним, несколько дней от смога и пылевой бури страдали и киевляне.

«На Салтовке с самого утра наблюдается дымка на горизонте и неприятный запах горелого. При этом вчера видимость была очень хорошая. Видно было даже высокую трубу ТЭЦ-5», — сообщил ресурсу «Город Х» Александр, показав фото.

Вид с балкона

«На Холодной Горе также все в дыму, как в тумане. На Героев Труда тоже горизонт в дымке и воняет горелым. Это чернобыльские пожары принесло?» — пишут другие харьковчане.

Тем не менее спасатели опровергают информацию о пожарах на территории региона и называют дым отголосками масштабного лесного огня на Житомирщине.

Как сообщил директор областного Департамента гражданской защиты Павел Пономаренко, смог в Лозовой шел со стороны Днепра, однако в соседнем областном центре заявили, что у них ничего не горело.

«Оказалось, смог принесло с Житомирщины», — сказал Пономаренко в комментарии Суспільне.

Напомним, ликвидаторы лесных пожаров в Житомирской области рассчитывают справиться с огнем за 3−4 дня.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Поджигатели

Передвигаются на скутерах: под Киевом орудует пара поджигателей (видео)

поджигатели

Под Киевом поймали поджигателей на скутерах (фото)

Дым от пожаров на Житомирщине накрыл Харьков: горожане задыхаются

Дым от пожаров на Житомирщине накрыл Харьков: горожане задыхаются

лаборатория в Ухане

Китай устроил самую дорогую операцию прикрытия: расследование Fox News о происхождении COVID-19

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер