Украина

Смог в Киеве: когда он должен рассеяться

Смог в Киеве, наблюдаемый уже третьи сутки, может вскоре рассеяться. Запах продуктов горения в воздухе связывают с лесными пожарами на территории Житомирской области. После того как 16 апреля ветер сменился с западного на северо-западный, запах гари распространился по территории столицы.

Рассеяться смог должен после очередной смены ветра, которая ожидается на следующей неделе. Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Когда направление ветра сменится на северное, уменьшится влияние пожаров на загрязнение воздуха в столице, говорят в ГСЧС.

Киевское управление экологии и природных ресурсов уточнило, что пожары наблюдаются не только в соседней Житомирской области. В городских окрестностях также наблюдается тление и горение сухой травы и лесной подстилки (на 18 апреля зарегистрировано 33 очага горения). Кроме того, горят торфяники в Безрадичах Обуховского района и в с. Нижняя Дубечня Вышгородского района.

В воздухе Киева превышено содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота. Жителей просят не выходить на улицу, держать окна закрытыми и не допускать обезвоживания организма.

Напомним, индекс загрязнения воздуха в Киеве 18 апреля составлял 246 пунктов, а в северной части города — 318 пунктов. Нормой считается 50 пунктов, а текущие уровни оцениваются как критически опасные.

Фото DSNSKyiv/Facebook

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