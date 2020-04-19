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Происшествия

В Закарпатье на Пасху произошло сразу два землетрясения, но этого почти никто не заметил

20:27 19 апреля 2020 61
Подземные толчки
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Закарпатской области на Пасху, 19 апреля, было зафиксировано сразу два землетрясения, тем не менее их магнитуда была незначительной. Напомним, украинцы не поняли решения своего правительства о финансовой помощи пережившей землетрясение Албании на 10 млн гривен.

По информации Главного центра специального контроля, источники колебаний находились в районе Ужгорода на глубине 5 км. Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера.

А уже в 10:25 приборы зафиксировали еще одно возмущение — магнитудой 1,5 балла.

Напомним, 16 февраля землетрясение произошло на севере Италии, в одном из наиболее пострадавших от коронавируса регионов страны - области Эмилия-Романья провинции Пьяченца. Магнитуда подземного толчка оценивается в 4,5 балла по шкале Рихтера.

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