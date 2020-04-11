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Украина

А как же мы? Сеть озадачила многомиллионная помощь Украины для Албании

13:16 11 апреля 2020 154
Землетрясение в Албании
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Кабинет Министров распорядился о предоставлении гуманитарной помощи пережившей землетрясение Албании на сумму 10 млн гривен. Соответствующее решение правительства появилось на его интернет-портале.

Документ вызвал массу вопросов о том, почему Киев решил выделить помощь именно теперь, 8 апреля, хотя указ президента Зеленского, которым он и обязал правительство выделить соответствующие средства, был издан еще в январе, т. е. до начала активного распространения коронавируса в Украине.

В комментариях пользователи соцсетей отметили, что ВВП Албании даже превышает ВВП Украины.

Другие назвали решение Кабмина отмыванием денег и поинтересовались, означает ли это, что в Украине с обеспечением своих врачей и больниц уже все хорошо?

Напомним, ранее Украина выделила гуманитарную помощь страдающей от пандемии Италии и даже направила туда группу своих медиков.

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