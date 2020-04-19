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Эколог назвал неожиданную причину масштабных пожаров на Житомирщине

23:06 19 апреля 2020 193
Эколог назвал неожиданную причину масштабных пожаров на Житомирщине
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Пожары в Житомирской области, потушить которые надеются только через 3−4 дня, спровоцировали сразу несколько факторов — как природные, так и социальные.

В интервью ГОРДОН эколог, директор по научной работе «Чернобыль ТУР», бывший офицер радиационной разведки Сергей Мирный объяснил, что во-первых, в этом году была очень теплая и сухая зима, а затем настала еще более теплая, сухая и ветреная весна.

«Во-вторых, во время пожаров в той же Житомирской области был и остается сильный северо-западный ветер, который очень интенсивно разносил огонь и дым. Был бы штиль — с пожаром справились бы гораздо быстрее и проще», — сказал он.

Назвал эколог и третью причину масштабных возгораний — карантин. По его мнению, народ поджег траву «от нечего делать».

Напомним, в МВД в качестве основной версии пожаров в Чернобыльской зоне по-прежнему считают малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

Тем временем дым от пожаров уже достиг Харьковской и Днепропетровской областей.

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