Происшествия

Не диверсия: в МВД назвали основную версию возникновения пожаров в зоне ЧАЭС

В качестве основной версии пожаров в Чернобыльской зоне в МВД по-прежнему считают малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба силового ведомства.

«Сейчас устанавливаются все причины возгораний. Пока спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров — малоснежную зиму и сухую лесную подстилку», — говорится в официальном сообщении.

Вместе с тем, как сообщил в Facebook советник министра Зоряк Шкиряк, многочисленные случаи возгорания могут быть также результатом спланированной диверсии, а кампанию неизвестные злоумышленники продумали заранее, учитывая направление ветра.

Целью заказчиков и организаторов поджогов сторонники данной версии называют попытку дестабилизации ситуации, нагнетание истерии и усиление панических настроений среди населения «в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса».

По данным ГСЧС, в Зоне отчуждения уже локализовано 5 крупных пожаров, 4 в состоянии ликвидации, именно здесь работают пожарные самолеты Ан-32П. В воскресенье, 19 апреля, планируется ликвидировать еще 2 пожара, и утром разведка отработала наиболее критическую область, определив ее координаты. Именно на этой территории будут осуществлены сбросы воды с пожарных самолетов.

Напомним, по состоянию на утро 19 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС привлекались к тушению пожаров на территории сразу пяти лесничеств — Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого. А днем ранее под Киевом задержали двух молодчиков, подозреваемых в поджогах сухой травы и провоцировании лесных пожаров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter