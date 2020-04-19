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Не диверсия: в МВД назвали основную версию возникновения пожаров в зоне ЧАЭС
В качестве основной версии пожаров в Чернобыльской зоне в МВД по-прежнему считают малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба силового ведомства.
«Сейчас устанавливаются все причины возгораний. Пока спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров — малоснежную зиму и сухую лесную подстилку», — говорится в официальном сообщении.
Вместе с тем, как сообщил в Facebook советник министра Зоряк Шкиряк, многочисленные случаи возгорания могут быть также результатом спланированной диверсии, а кампанию неизвестные злоумышленники продумали заранее, учитывая направление ветра.
Целью заказчиков и организаторов поджогов сторонники данной версии называют попытку дестабилизации ситуации, нагнетание истерии и усиление панических настроений среди населения «в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса».
По данным ГСЧС, в Зоне отчуждения уже локализовано 5 крупных пожаров, 4 в состоянии ликвидации, именно здесь работают пожарные самолеты Ан-32П. В воскресенье, 19 апреля, планируется ликвидировать еще 2 пожара, и утром разведка отработала наиболее критическую область, определив ее координаты. Именно на этой территории будут осуществлены сбросы воды с пожарных самолетов.
Напомним, по состоянию на утро 19 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС привлекались к тушению пожаров на территории сразу пяти лесничеств — Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого. А днем ранее под Киевом задержали двух молодчиков, подозреваемых в поджогах сухой травы и провоцировании лесных пожаров.
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