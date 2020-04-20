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Коронавирус беспощаден: в Житомирской области COVID-19 выявлен у троих детей, в том числе у 6-месячного младенца

2:53 20 апреля 2020 26
Коронавирус
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Житомирской области, где карантин, по мнению некоторых экспертов, стал одной из причин страшных лесных пожаров, в воскресенье, 19 апреля, новые случаи коронавируса COVID-19 подтвердили у 15 человек, в том числе у троих детей.

Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Бунечко.

Так, в городе Коростене инфицированы мальчики 6-ти месяцев и 7-ми лет; в селе Ивановка — 11-летний мальчик.

Если говорить о взрослых, то 5 заражений подтвердили в областном центре. Инфицированным мужчинам от 20 до 68 лет. В Бердичеве заболели женщина и мужчина, которым 79 и 68 лет соответственно.

Также два случая заражения подтвердили в Хорошковском районе области: 40-летняя и 21-летняя женщины.

Со времени первого зарегистрированного случая в области насчитали 226 инфицированных человек. Больше всего в Житомире — 59 человек, в Коростене — 56 больных, в Бердичеве — 43.

Напомним, в Житомирской области 19 апреля зафиксировали пятый летальный случай, связанный с коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 19 апреля, в Украине подтверждены 5449 случаев COVID-19. Зафиксированы 141 случая с летальным исходом и 347 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 57 111 тестов.

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