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Коронавирус беспощаден: в Житомирской области COVID-19 выявлен у троих детей, в том числе у 6-месячного младенца
В Житомирской области, где карантин, по мнению некоторых экспертов, стал одной из причин страшных лесных пожаров, в воскресенье, 19 апреля, новые случаи коронавируса COVID-19 подтвердили у 15 человек, в том числе у троих детей.
Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Бунечко.
Так, в городе Коростене инфицированы мальчики 6-ти месяцев и 7-ми лет; в селе Ивановка — 11-летний мальчик.
Если говорить о взрослых, то 5 заражений подтвердили в областном центре. Инфицированным мужчинам от 20 до 68 лет. В Бердичеве заболели женщина и мужчина, которым 79 и 68 лет соответственно.
Также два случая заражения подтвердили в Хорошковском районе области: 40-летняя и 21-летняя женщины.
Со времени первого зарегистрированного случая в области насчитали 226 инфицированных человек. Больше всего в Житомире — 59 человек, в Коростене — 56 больных, в Бердичеве — 43.
Напомним, в Житомирской области 19 апреля зафиксировали пятый летальный случай, связанный с коронавирусом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 19 апреля, в Украине подтверждены 5449 случаев COVID-19. Зафиксированы 141 случая с летальным исходом и 347 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 57 111 тестов.
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