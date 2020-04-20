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Часто мыть руки в карантин опасно: дерматолог назвала причину
Несмотря на то, что мытье рук признано более эффективным средством в борьбе с коронавирусом, чем ношение перчаток, увлекаться этой процедурой не стоит.
В этом уверена дерматолог Лариса Алексеева, пишет МК.
Причина — в том, что частое тщательное мытье рук с мылом и использование антисептиков способны смыть не только опасные бактерии, но и флору, которая сохраняет кожный иммунитет, поэтому после эпидемии COVID-19 многим наверняка понадобится помощь специалиста.
Эксперт подтвердила, что сейчас многие жалуются на состояние кожи. Врач отметила, что многие антисептики плохо на нее воздействуют. Но тщательное мытье рук с мылом и другие гигиенические процедуры сейчас совершенно обязательны.
«Мне сейчас подруги и друзья стали присылать фотографии своих рук, потому что у всех возникают различные дерматиты на почве тщательного мытья рук. Конечно, эти средства все высушивают, и они смывают не только патогенную микрофлору, но и флору, которая сохраняет наш кожный иммунитет. Cейчас мы переживем это сложное время, и потом уже начнем нашу кожу лечить. Думаю, у нас пациентов прибавится, потому что все жалуются. Так что все это вылечится, все будет нормально, все же знают о своих заболеваниях», — подчеркнула Алексеева.
Специалист убеждена, что обладателям склонной к дерматитам и другим проблемам кожи нужно предпринять предупредительные меры.
«Если те, у кого есть склонности к дерматитам и экземам, будут носить перчатки и пользоваться кремами, то ничего плохого не будет. Нужно использовать увлажняющие и питательные кремы», — сказала дерматолог.
Также специалист предложила технику из шести шагов для мытья рук:
- Смочить руки водой и нанести мыло, которое затем растереть.
- Далее следует трение с закрытыми руками вместе с пальцами, а затем переплетение пальцев.
- После этого двигать правой ладонью по тыльной стороне левой руки переплетенными пальцами и наоборот.
- Следующий шаг — хорошо потереть заднюю часть пальцев.
- Особое внимание следует также обратить на большие пальцы, так как они содержат много микробов.
- Наконец, очистить внутреннюю часть правой руки пальцами левой руки, удерживая их закрытыми. Затем повернуть руки — процедура мытья окончена.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что для того, чтобы перчатки служили настоящей защитой, их следует регулярно менять или чистить. Это относится и к тем ситуациям, когда обрабатываются потенциально опасные поверхности, такие как столы, сантехника, телефоны, клавиатура.
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