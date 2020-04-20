Часто мыть руки в карантин опасно: дерматолог назвала причину

Украина

Несмотря на то, что мытье рук признано более эффективным средством в борьбе с коронавирусом, чем ношение перчаток, увлекаться этой процедурой не стоит.

В этом уверена дерматолог Лариса Алексеева, пишет МК.

Причина — в том, что частое тщательное мытье рук с мылом и использование антисептиков способны смыть не только опасные бактерии, но и флору, которая сохраняет кожный иммунитет, поэтому после эпидемии COVID-19 многим наверняка понадобится помощь специалиста.

Эксперт подтвердила, что сейчас многие жалуются на состояние кожи. Врач отметила, что многие антисептики плохо на нее воздействуют. Но тщательное мытье рук с мылом и другие гигиенические процедуры сейчас совершенно обязательны.

«Мне сейчас подруги и друзья стали присылать фотографии своих рук, потому что у всех возникают различные дерматиты на почве тщательного мытья рук. Конечно, эти средства все высушивают, и они смывают не только патогенную микрофлору, но и флору, которая сохраняет наш кожный иммунитет. Cейчас мы переживем это сложное время, и потом уже начнем нашу кожу лечить. Думаю, у нас пациентов прибавится, потому что все жалуются. Так что все это вылечится, все будет нормально, все же знают о своих заболеваниях», — подчеркнула Алексеева.

Специалист убеждена, что обладателям склонной к дерматитам и другим проблемам кожи нужно предпринять предупредительные меры.

«Если те, у кого есть склонности к дерматитам и экземам, будут носить перчатки и пользоваться кремами, то ничего плохого не будет. Нужно использовать увлажняющие и питательные кремы», — сказала дерматолог.

Также специалист предложила технику из шести шагов для мытья рук:

Смочить руки водой и нанести мыло, которое затем растереть. Далее следует трение с закрытыми руками вместе с пальцами, а затем переплетение пальцев. После этого двигать правой ладонью по тыльной стороне левой руки переплетенными пальцами и наоборот. Следующий шаг — хорошо потереть заднюю часть пальцев. Особое внимание следует также обратить на большие пальцы, так как они содержат много микробов. Наконец, очистить внутреннюю часть правой руки пальцами левой руки, удерживая их закрытыми. Затем повернуть руки — процедура мытья окончена.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что для того, чтобы перчатки служили настоящей защитой, их следует регулярно менять или чистить. Это относится и к тем ситуациям, когда обрабатываются потенциально опасные поверхности, такие как столы, сантехника, телефоны, клавиатура.

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