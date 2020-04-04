Мир

Не надейтесь на хирургические перчатки: медики рассказали, как лучше защититься от COVID-19

Несмотря на убежденность большинства медиков в том, что хирургические перчатки являются идеальным средством защиты при общении с людьми, зараженными коронавирусом, такое мнение не всегда соответствует истине.

Об этом пишет американский ресурс whnt.com.

Причина — в том, что хирургические перчатки сходны по текстуре с кожей, и они также поглощают микробы и патогены с нечистой поверхности. И если дотронуться ими до лица, то можно заразиться, как и в том случае, если у человека нечистые руки.

Чтобы они служили настоящей защитой, следует их менять или чистить с регулярностью, как и мытье с мылом и водой верхних конечностей. В том же случае, когда осуществляется уход за человеком с таким заболеванием, как COVID- 19, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют надевать перчатки при контакте с кровью, стулом или другими выделениями организма.

Это относится и к тем ситуациям, когда обрабатываются потенциально опасные поверхности, такие как столы, сантехника, телефоны, клавиатура.

«Убедитесь, что вы не касаетесь глаз, носа или рта руками в перчатках. Используйте их только один раз, сразу же снимайте их и мойте руки не менее 20 секунд с мылом и водой», — советуют эксперты.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном распространенном заблуждении — необходимости носить медицинские маски. По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) медицинские маски не нужно носить здоровым людям. Лучшая стратегия защиты — это правильно и часто мыть руки.

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