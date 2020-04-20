На пороге большого открытия: ученые создали модель развития коронавируса

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Пока политики ряда стран спорят о происхождении коронавируса, китайские ученые вплотную подошли к возможному методу лечения опасного заболевания: они зафиксировали разрушение гемоглобина в крови человека, заболевшего COVID-19. Исследование было опубликовано в архиве препринтов научных работ ChemRxiv.

Так, специалисты заметили, что у подавляющего числа инфицированных SARS-CoV-2 отмечается резкое падение гемоглобина — белка, необходимого для газообмена в легких.

Созданная модель развития болезни показала, что гемоглобин атакуют не вирусные частицы, а вирусные белки. В частности, белки вытесняют из гема железо и связывают порфирин. Атакованные клетки легких реагируют на проникновение вируса усилением воспаления.

Ученые заявили, что если их модель верна, то ряд препаратов может эффективно бороться с опасным заболеванием. В частности, используемый для борьбы с малярией хлорохин может защищать гемоглобин от атаки вирусных белков. Противовирусное лекарство фавипиравир способно ингибировать связь белков и предотвращать проникновение вируса в здоровые клетки.

При этом медики уточнили, что приведенные ими выводы пока что не прошли апробацию, поэтому предлагаются только для академического обсуждения. У специалистов есть сомнения в эффективности препаратов от малярии и других вирусов. В частности, способность хлорохина ингибировать структурные белки не особенно очевидна, поэтому терапевтический эффект от препарата у разных пациентов может отличаться.

Хлорохин используется для лечения коронавирусной инфекции в больницах ряда стран. Кроме противомалярийного препарата в других государствах используют для лечения пациентов с COVID-19 гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (совместно с с гидроксилорохином), интерфероны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на десять вечера воскресенья, 19 апреля, во всем мире выявлено 2 миллиона 392 тысячи 166 случаев заражения коронавирусом. Скончались 164 тысячи 392 инфицированных. Выздоровели 614 тысяч 756 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

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