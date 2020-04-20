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Коронавирус уносит жизни украинцев за рубежом: в МИД привели печальную статистику
По состоянию на 19 апреля, семь граждан Украины за рубежом умерли от инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
В то же время 152 украинца лечатся от инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 за рубежом 17 странах: в Австралии, Австрии, Испании, Италии (больше всего), Китае, Мальте, Нигерии, ОАЭ, Португалии, России, на Сейшельских островах, в Сербии, США, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.
Вместе с тем полсотни наших сограждан уже выздоровели в Греции (22), в Польше (6), в Доминиканской Республике и Японии (по 4), в Италии и Нигерии (по двое) и по одному в Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Нидерландах, Португалии, Швеции и Швейцарии.
Такие цифры не могут не радовать, так как еще неделю назад количество спасенных жизней украинцев за рубежом при борьбе с COVID-19 составляло 19 человек.
Еще один важный показатель: 16 тыс. 333 граждан нашей страны обратились в зарубежные дипломатические учреждения страны в рамках системы «Защита» с просьбой доставить их в Украину.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 19 апреля, в Украине подтверждены 5449 случаев COVID-19. Зафиксированы 141 случая с летальным исходом и 347 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 57 111 тестов.
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