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Украина

Коронавирус уносит жизни украинцев за рубежом: в МИД привели печальную статистику

5:25 20 апреля 2020 31
Коронавирус в США
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

По состоянию на 19 апреля, семь граждан Украины за рубежом умерли от инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В то же время 152 украинца лечатся от инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 за рубежом 17 странах: в Австралии, Австрии, Испании, Италии (больше всего), Китае, Мальте, Нигерии, ОАЭ, Португалии, России, на Сейшельских островах, в Сербии, США, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.

Вместе с тем полсотни наших сограждан уже выздоровели в Греции (22), в Польше (6), в Доминиканской Республике и Японии (по 4), в Италии и Нигерии (по двое) и по одному в Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Нидерландах, Португалии, Швеции и Швейцарии.

Такие цифры не могут не радовать, так как еще неделю назад количество спасенных жизней украинцев за рубежом при борьбе с COVID-19 составляло 19 человек.

Еще один важный показатель: 16 тыс. 333 граждан нашей страны обратились в зарубежные дипломатические учреждения страны в рамках системы «Защита» с просьбой доставить их в Украину.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 19 апреля, в Украине подтверждены 5449 случаев COVID-19. Зафиксированы 141 случая с летальным исходом и 347 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 57 111 тестов.

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