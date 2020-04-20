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Таксист на глазах у прохожих жестоко избил пассажира в Киеве: сеть шокировало видео
В Киеве агрессивный таксист кулаками и ногами «проучил» строптивого пассажира, отказавшегося оплачивать проезд. Причем его не смутило присутствие людей неподалеку. Напомним, в Николаеве подобную агрессию в отношении пассажира-участника АТО проявил водитель маршрутки.
Очевидцы и сняли видео инцидента, которое затем выложили на Киев Оперативный.
Впрочем, мнения комментаторов случившегося, как всегда, разделились. Были и такие, которые пытались обвинить в случившемся жертву избиения, мол, ему можно приписать мошенничество.
Напротив, одна из комментаторов, Зоя Мельник, предположила, что в данном случае речь шла не об отказе платить, поскольку такие люди ведут себя по-другому и водители, как правило, на рожон не лезут, понимая, что имеют дело с неким «профессиональным риском».
«Здесь или не сошлись в цене или отказ водителя был довезти по месту назначения… Ну и как наказать — да никак. Это риски, которые есть у любого бизнеса тем более лицензии у более 90% таксистов нет. А за побои может „прилететь“ потом как минимум 125-я (статья Уголовного кодекса. Ред.)», — написала она.
Справедливости ради отметим, что таксисты также становятся жертвами агрессии со стороны своих пассажиров, причем иногда подобные случаи заканчиваются весьма плачевно. Так, в феврале в Киеве двое иностранцев сильно избили таксиста и угнали его автомобиль, а в Днепре машину у таксиста отобрали под угрозой применения оружия.
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