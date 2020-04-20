Здоровье и медицина

Стало известно, кто чаще всего умирает от коронавируса в Украине

Заразиться новым типом коронавируса COVID-19 в Украине, в первую очередь, рискуют люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Об этом в эфире программы ТСН.Тиждень заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

По ее словам, наивысший уровень смертности среди украинцев пожилого возраста фиксировался только на начальных стадиях пандемии в Украине.

«На самом деле, вирус очень меняется, он очень вирулентный. Статистика сегодня в Украине такая, что у нас болеют не только люди преклонного возраста, как это было на первых порах, в частности в Италии», — констатировала Микичак.

Вместе с тем и на данный момент более 80% заболевших — это лица, старше 50 лет. А в группе наибольшего риска находятся люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких и диабетом.

«В целом где-то около 27−29% пациентов, которых, увы, мы потеряли, имели сочетанные хронические заболевания. То есть мы четко отслеживаем, что люди, которые имеют тяжелые хронические заболевания, они находятся в гораздо большей зоне риска», — отметила медик.

Напомним, в настоящее время медики с ужасом ожидают нового всплеска заболеваемости, поскольку Пасха повторила ситуацию Вербного воскресенья — прихожане отправились в храмы, презрев карантин.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО

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