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Стало известно, кто чаще всего умирает от коронавируса в Украине
Заразиться новым типом коронавируса COVID-19 в Украине, в первую очередь, рискуют люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Об этом в эфире программы ТСН.Тиждень заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.
По ее словам, наивысший уровень смертности среди украинцев пожилого возраста фиксировался только на начальных стадиях пандемии в Украине.
«На самом деле, вирус очень меняется, он очень вирулентный. Статистика сегодня в Украине такая, что у нас болеют не только люди преклонного возраста, как это было на первых порах, в частности в Италии», — констатировала Микичак.
Вместе с тем и на данный момент более 80% заболевших — это лица, старше 50 лет. А в группе наибольшего риска находятся люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких и диабетом.
«В целом где-то около 27−29% пациентов, которых, увы, мы потеряли, имели сочетанные хронические заболевания. То есть мы четко отслеживаем, что люди, которые имеют тяжелые хронические заболевания, они находятся в гораздо большей зоне риска», — отметила медик.
Напомним, в настоящее время медики с ужасом ожидают нового всплеска заболеваемости, поскольку Пасха повторила ситуацию Вербного воскресенья — прихожане отправились в храмы, презрев карантин.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО
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