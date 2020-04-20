Россия трещит по швам: СМИ указали на показательный демарш Кадырова

Мир

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично схлестнулся с Москвой, отказавшись выполнять требование премьер-министра России Михаила Мишустина об открытии границ для россиян из других регионов. В этом противостоянии аналитики увидели предвестники будущего раскола России, который может начаться, если подобные Кадырову, увидев слабость Центра, захотят еще большей самостоятельности.

Диалог.UA считает возможным, что скоро Кадыров «пошлет» и самого Путина, и тот не сможет этому противостоять.

Ведь направлять войска в мятежный регион рискованно — силу чеченских силовиков, да и обычных бойцов знают все, а силовики ФСБ, которые могли бы выполнить роль физических ликвидаторов Кадырова, в последние годы весьма сильно деградировали. К тому же и строптивый чеченец собрал вокруг себя целый отряд наемных убийц, с помощью которых тот расправляется со своими политическими оппонентами.

«Путину останется лишь смириться. Кадыров возьмет себе столько суверенитета, сколько захочет. И не исключено, что на фоне такого экономического кризиса другие республики тоже захотят независимости. Процесс распада начался», — подвел черту автор статьи.

Напомним, ранее распад России на отдельные государства спрогнозировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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