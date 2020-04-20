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Масштабные пожары на Житомирщине: что там сейчас происходит (фото, видео)
По состоянию на утро понедельника, 20 апреля, спасатели продолжают ликвидацию пожаров в Житомирской и Киевской областях.
Так, на Житомирщине ГосЧС помогает работникам лесхозов на территории четырех лесных хозяйств (ГП «Овручское ЛГ», «Овручское СЛГ», «Словечанское ЛГ» и «Словечанский лесхоз АПК») по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. «Остается девять очагов горения, из которых пять локализованы, а на четырех участках продолжаются работы по ограничению их распространения», — говорится в сообщении.
К тушению пожаров привлечены 963 человек и 157 единиц техники, в том числе и авиация, которая накануне сбросила на районы бедствия 120 тонн воды.
В Киевской области в зоне отчуждения ЧАЭС продолжается борьба с пожарами на территории Корогодского, Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию четырех очагов (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников.
С огнем борются 1322 спасателей и 292 единицы техники. За минувшие сутки вертолеты сбросили 186 тонн воды.
«Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы», — добавляют в чрезвычайной службе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео сильнейших пожаров в Житомирской области, где огонь уничтожил много домов местных жителей.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?