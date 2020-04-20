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Украина

Аксенов закрыл Крым для россиян: названа причина

11:48 20 апреля 2020 244
Аксенов закрыл Крым для россиян: названа причина
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Так называемый глава Крыма, аннексию которого называют нечестной уже в самой России, призвал россиян отказаться от поездок на полуостров, назвав разобщение единственным «эффективным лекарством» от коронавируса.

Причем, по словам Сергея Аксенова, сегодня в Крыму не ждут ни тех, кто направляется на полуостров со служебной целью, ни курортников.

«Другого выхода на сегодняшний день нет. Разобщение — это единственное сегодня эффективное лекарство», — констатировал он в специальном видеообращении к россиянам.

Отметим, что по российским официальным данным, в Крыму по состоянию на 20 апреля коронавирусную инфекцию подтвердили у 61 человека, из них 16 случаев зарегистрированы в Севастополе. Летальных случаев на полуострове пока не зарегистрировано, однако ситуация может измениться в связи с массовыми нарушениями карантинных ограничений на Пасху.

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