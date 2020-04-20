- 12:01 Проблемы со здоровьем и ссоры: гороскоп на 21 апреля для всех знаков зодиака
- 11:53 Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара на этой неделе
- 11:50 Хроники коронавируса: главные события в мире 20 апреля (обновляется)
- 11:48 Аксенов закрыл Крым для россиян: названа причина
- 11:38 Зеленскому нечего ответить. Что изменилось через год после дебатов с Порошенко?
- 11:37 В Чехии хакеры атаковали больницы: подозревают Россию
- 11:18 Денег нет: больной Татьяне Булановой грозит голодная смерть
- 10:59 Жители Донбасса готовы отделиться от сепаратистов: замечена важная тенденция
- 10:54 Масштабные пожары на Житомирщине: что там сейчас происходит
- 10:33 Боевики «ДНР» взялись за врача из-за массового заражения коронавирусом: что об этом известно
- 10:28 У него много врагов: Форостяк отреагировал на расследование о его "причастности" к покушению на Стерненко
- 10:25 Россия трещит по швам: СМИ указали на показательный демарш Кадырова
Аксенов закрыл Крым для россиян: названа причина
Так называемый глава Крыма, аннексию которого называют нечестной уже в самой России, призвал россиян отказаться от поездок на полуостров, назвав разобщение единственным «эффективным лекарством» от коронавируса.
Причем, по словам Сергея Аксенова, сегодня в Крыму не ждут ни тех, кто направляется на полуостров со служебной целью, ни курортников.
«Другого выхода на сегодняшний день нет. Разобщение — это единственное сегодня эффективное лекарство», — констатировал он в специальном видеообращении к россиянам.
Отметим, что по российским официальным данным, в Крыму по состоянию на 20 апреля коронавирусную инфекцию подтвердили у 61 человека, из них 16 случаев зарегистрированы в Севастополе. Летальных случаев на полуострове пока не зарегистрировано, однако ситуация может измениться в связи с массовыми нарушениями карантинных ограничений на Пасху.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?