Общество и люди

Синоптик рассказала, где в Украине пройдут дожди

Во вторник, 21 апреля, как и ранее, существенные осадки в Украине маловероятны — дожди могут пройти на Левобережье.

«Во вторник ночью будет холодно — до + 1 + 5 градусов, местами заморозки 0−3 градуса, но и день завтрашний не сильно порадует теплом: + 8 + 13 градусов практически повсеместно», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

21 апреля в Киеве ожидается северо-западный порывистый ветер. Существенные осадки также маловероятны. «Разве что влажный восточный массив будет таким любезным, что забросит в столицу немного осадков. Температура в Киеве ночью +1 + 3 градуса, в окрестностях заморозки — до 0−2 градуса, а днем воздух прогреется до +​​8 + 10 градусов», — сообщает синоптик.

По ее прогнозам, дожди во вторник вероятные на Левобережной Украине, на остальной территории — сухая погода.

«В ближайшие выходные в Украине осадки существенно увеличатся, а во второй половине недели ощутимо потеплеет», — отмечает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко прогнозирует, что существенное потепление в Украину принесет антициклон Odilo.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter