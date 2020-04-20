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Синоптик рассказала, где в Украине пройдут дожди
Во вторник, 21 апреля, как и ранее, существенные осадки в Украине маловероятны — дожди могут пройти на Левобережье.
«Во вторник ночью будет холодно — до + 1 + 5 градусов, местами заморозки 0−3 градуса, но и день завтрашний не сильно порадует теплом: + 8 + 13 градусов практически повсеместно», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
21 апреля в Киеве ожидается северо-западный порывистый ветер. Существенные осадки также маловероятны. «Разве что влажный восточный массив будет таким любезным, что забросит в столицу немного осадков. Температура в Киеве ночью +1 + 3 градуса, в окрестностях заморозки — до 0−2 градуса, а днем воздух прогреется до +8 + 10 градусов», — сообщает синоптик.
По ее прогнозам, дожди во вторник вероятные на Левобережной Украине, на остальной территории — сухая погода.
«В ближайшие выходные в Украине осадки существенно увеличатся, а во второй половине недели ощутимо потеплеет», — отмечает синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко прогнозирует, что существенное потепление в Украину принесет антициклон Odilo.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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