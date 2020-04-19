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Украина

Сильный ветер и холодно: синоптик дала прогноз на следующую неделю

22:27 19 апреля 2020 97
В киевском парке
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Влажная облачность, накрывшая Киев, не переросла в дождь, и такая же ситуация 20 апреля сохранится в северных регионах Украины. Единственной территорией, где выпадет дождь, станет восток нашей страны, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Ветер в понедельник сохранит западное, северо-западное направление, но усилится до порывистого. Изменение направления на юго-западное состоится ориентировочно 25 апреля.

Температура воздуха в понедельник будет колебаться в пределах +9-+14 градусов, на юге до +16 выше нуля.

Следующая ночь в столице Украины обещает быть холодной, вплоть до заморозков, днем столбики термометров покажут всего 9−10 градусов.

Существенного потепления придется подождать до второй половины следующей недели, когда на территорию Украины придет антициклон Odilo.

Напомним, метеорологи рассказали «ФАКТАМ» о погоде будущим летом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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