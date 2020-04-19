- 22:27 Сильный ветер и холодно: синоптик дала прогноз на следующую неделю
- 21:53 Хроники коронавируса: главные события в мире 19 апреля (обновляется)
- 21:51 В Польше прогремел взрыв на фабрике химических отходов: впечатляющие фото
- 21:48 Поливальный понедельник 2020: что нельзя делать в первый день после Пасхи
- 20:27 В Закарпатье на Пасху произошло сразу два землетрясения, но этого почти никто не заметил
- 20:01 Дым от пожаров на Житомирщине накрыл Харьков: горожане задыхаются
- 19:32 Ничего святого: на Пасху боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
- 19:15 Пасха на краю Земли: как украинские полярники отметили праздник в Антарктиде
- 18:44 В Крыму Пасху празднуют под присмотров казаков с нагайками
- 17:50 Аваков думает, что Житомирщина будет гореть еще дня три
- 17:45 Когда печь пироги и заниматься йогой: лунный календарь на неделю
- 17:39 "Это победа жизни": Зеленский порадовался поведению украинцев на Пасху
Сильный ветер и холодно: синоптик дала прогноз на следующую неделю
Влажная облачность, накрывшая Киев, не переросла в дождь, и такая же ситуация 20 апреля сохранится в северных регионах Украины. Единственной территорией, где выпадет дождь, станет восток нашей страны, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Ветер в понедельник сохранит западное, северо-западное направление, но усилится до порывистого. Изменение направления на юго-западное состоится ориентировочно 25 апреля.
Температура воздуха в понедельник будет колебаться в пределах +9-+14 градусов, на юге до +16 выше нуля.
Следующая ночь в столице Украины обещает быть холодной, вплоть до заморозков, днем столбики термометров покажут всего 9−10 градусов.
Существенного потепления придется подождать до второй половины следующей недели, когда на территорию Украины придет антициклон Odilo.
Напомним, метеорологи рассказали «ФАКТАМ» о погоде будущим летом.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...