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Дожди на подходе: синоптики рассказали о погоде в начале недели

7:23 20 апреля 2020 87
Дожди на подходе: синоптики рассказали о погоде в начале недели
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На большей части Украины сохраняется сухая, пожароопасная погода. В понедельник, 20 апреля, дожди возможны только на юге и на востоке страны (в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях). Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

На Житомирщине, где все еще продолжают тушить лесные возгорания, день обещает быть ясным и ветренным (скорость северо-западного ветра будет составлять 7−12 метров в секунду). При этом там возможны ночные заморозки, а днем столбики термометров поднимутся до +12 градусов.

Теплее всего в начале недели будет в Закарпатской области (до +13 градусов), а также в Херсонской, Одесской и Николаевской областях (до +15 градусов) и в аннексированном Крыму (до +16 градусов). В Киеве день обещает быть ясным, но прохладным, снова будет дуть северо-западный ветер (скорость — до 12 метров в секунду).

Прогноз на 20 апреля

Во вторник, 21 апреля, в Киеве и области возможен незначительный дождь, при этом температура воздуха днем несколько снизится — до +10-+12 градусов, однако ночных заморозков не ожидается. На юг Украины вернется солнечная погода, а восток и центральную часть страны затянет облачность. Дожди возможны в т. ч. и в Житомирской области.

Прогноз на 21 апреля

Напомним, ранее синоптики рассказали «ФАКТАМ», что настоящая жара в Украине наступит в мае, а лето снова продемонстрирует температурные «качели».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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