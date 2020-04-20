Везли в "стакане" 50 на 70 сантиметров: оккупанты издевательски этапировали крымчанина Приходько

Украина

Крымчанина Олега Приходько, которого оккупанты задержали за его проукраинскую позицию, выдвинув обвинение в «подготовке к терактам», этапировали из Крыма в Россию и везли в так называемом «стакане» — помещении размером 50 на 70 сантиметров.

Как сообщают в организации «Крымская солидарность», Олег Приходько этапирован в СИЗО-1 Ростова-на-Дону и в данный момент содержится в камере-спецблоке под круглосуточным видеонаблюдением.

Адвокат Назим Шейхмамбетов, которому удалось посетить 61-летнего Олега Приходько в изоляторе, рассказал, что крымчанина вывезли с полуострова еще 31 марта, этапирование проходило транзитом через Краснодар.

«До Краснодара его везли в „стакане“ размером 50×70, там же уместились еще и его сумки. Путь до Краснодара длился порядка 16 часов. В пути было всего две короткие остановки — „на туалет“. Конвоиры вели себя грубо и всячески оскорбляли моего подзащитного. Из-за того, что весь путь Олег Аркадьевич находился в полусогнутом положении, у него возникли сильные боли в области почек, которые не проходят», — отметил защитник.

По его словам, тюремщики не стали отбирать у крымчанина лекарства, которые тот своевременно принимает. В то же время адвокат подчеркивает, что во время этапирования у его подзащитного не было средств индивидуальной защиты от заражения коронавирусом. Впрочем, такая же ситуация сохраняется и в СИЗО.

«Антисептическая обработка не производится, температура не измеряется, тест на короновирус не проводился. Напомню, Олегу Аркадьевичу в этом году исполнится 62 года. Он просил передать всем благодарность за поддержку», — добавил адвокат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Приходько из СИЗО написал обращение к украинскому народу и президенту, в котором отметил, что украинцы не должны «превращаться в продажных манкуртов», и что на колени можно становится «только перед Богом».

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