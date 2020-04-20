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Украина

Семь областей Украины на Пасху не подали статистику о больных COVID-19

14:08 20 апреля 2020 232
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По состоянию на утро понедельника, 20 апреля, когда количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 возросло до 5710, семь областей не предоставили информацию о тестировании на коронавирусную инфекцию.

Так, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за прошедшие сутки было сделано 1988 ПЦР-тестов.

«Такое количество тестирований в сутки связано с тем, что на Пасху уменьшилось количество людей, которые обратились с соответствующими симптомами и которым необходимо провести ПЦР-тестирования. Также за минувшие сутки семь областей (Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области) не предоставили никакой информации о тестировании украинцев на коронавирусную инфекцию», — заявил Степанов.

Теперь с тем, что стало причиной такой ситуации, будет разбираться замминистра, главный санитарный врач Виктор Ляшко, которому дано соответствующее поручение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 20 апреля во всем мире выявлено 2 миллиона 414 тысяч 617 случаев заражения коронавирусом. Скончались 165 тысяч 174 инфицированных. Выздоровели 629 тысяч 442 пациента.

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