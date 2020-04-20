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Украина

Празднование Пасхи обернулось для УПЦ пятью уголовными делами

15:26 20 апреля 2020 255
уголовное дело
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Украинская полиция, которая по итогам Пасхальной ночи выявила 19 церквей, где нарушались карантинные правила, открыла 5 уголовных производств. Кроме того, полицейскими составлены 5 административных протоколов за нарушения требований карантина. Пренебрегли призывом не проводить службы с верующими в церквях Московского патриархата. Особенно на это повлиял призыв главы УПЦ МП митрополита Онуфрия, который приглашал людей на богослужения, не считаясь с опасностью заразиться коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Напомним, скопления людей (более разрешенных 10 человек) и присутствие верующих на службе без масок зафиксированы в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в Киеве.

Уголовное дело было заведено в отношении наместника Святогорской лавры, где в пасхальную ночь собралось огромное количество верующих. Люди находились в храме без защитных масок, безопасное расстояние в полтора метра между ними не соблюдалось. Кроме Святогорской лавры, карантин был нарушен еще в трех церквях Донецкой области. Протоколы за нарушение карантина составлены в Запорожской, Ровенской и Черниговской областях. За порядком в общественных местах в Пасхальную ночь следили более 26 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

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