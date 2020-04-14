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Общество и люди

Карантин — не указ: глава УПЦ заявил, что "в храмах пасхальные богослужения будут" (видео)

16:54 14 апреля 2020 667
лавра
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на введенный в Украине карантин в связи с COVID-19, а также удручающее положение с заболеванием в Киево-Печерской лавре, где коронавирусом заразились уже около 100 человек, предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий приглашает украинцев на пасхальные богослужения.

В своем обращении по случаю Святой седмицы на канале YouTube глава УПЦ МП подтверждает, что в храмах Московского патриархата пасхальные богослужения будут совершаться. А те верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, «соблюдая все необходимые санитарные нормы».

Митрополит также рассказал, что все, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома на Пасху, смогут увидеть службу по телевидению.

Напомним, в Киево-Печерской лавре из-за коронавируса скончались два священнослужителя. Лавру закрыли на карантин.

Однако это не стало предостережением другим священникам Московского патриархата, которые в Вербное воскресенье проводили службы, собирая множество верующих. В Черновцах, Житомире возле православных храмов образовались толпы людей, которые хотели освятить ивовые ветви. Такая же ситуация наблюдалась и у Свято-Воскресенского собора в Ровно.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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