Винницкая область открыла счет смертям от COVID-19

Украина

В Винницкой области, где на утро 20 апреля подтверждено 330 случаев заражения Covid-19, зафиксирована первая смерть от коронавируса. Об этом на брифинге сообщил губернатор Владислав Скальский.

Он сообщил, что умерла пациентка 79 лет. Она длительное время находилась на аппарате ИВЛ.

По его словам, еще есть 4 тяжелых пациента. Одна женщина 52 лет очень тяжелая на ИВЛ уже на протяжении долгого времени. Три человека получают СРАР терапию. Остальные больные средней тяжести. Пациенты с бессимптомным течением болезни, или легкой формой заболевания лечатся амбулаторно под наблюдением семейных врачей. На самоизоляции находится 1771 человек.

Губернатор сообщил, что по состоянию на 11:00 20 апреля на территории области зарегистрировано 535 подозрений на COVID-19. В 330 случаях обнаружен коронавирус, в том числе у 23 детей. Выздоровели 22 человека, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований. Госпитализировано 54 человека. Большее число заболевших среди возрастной категории 40 60 лет.

Напомним, по данным на 09:30 20 апреля, в Украине подтверждены 5710 случаев COVID-19. Зафиксированы 151 случая с летальным исходом и 359 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 58 093 тестов.

Ранее в Винницкой области выявили массовое заражение коронавирусом среди медиков.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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