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Уже скоро: ученые вычислили дату пика смертности от коронавируса в Украине
Пик заболеваемости коронавирусом в стране прогнозируется со 2 по 5 мая. Об этом заявили ученые из Национальной академии наук (НАНУ), сообщает РБК-Украина.
Самое большое число летальных случаев в Украине ожидается с 3 по 8 мая. Такие выводы в НАНУ сделали в результате моделирования. По прогнозам ученых, число новых случаев заражения будет снижаться до конца месяца.
Но при составлении прогноза предполагалось, что карантинные ограничения будут строго выдержаны при Пасхе.
Заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак считает, что новая вспышка эпидемии произойдет на 5−10 день после Пасхи. Причина — нарушение карантинных запретов.
Ранее сообщалось, что по итогам Пасхальной ночи правоохранители выявили 19 церквей, в которых нарушались карантинные правила.
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