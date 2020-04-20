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Происшествия

На Донбассе полиции пришлось открыть огонь, чтобы предотвратить массовые беспорядки

16:11 20 апреля 2020 215
машина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На Пасху, 19 апреля, в Новотроицком Донецкой области полиции пришлось урегулировать конфликт между жителями с помощью оружия. Напомним, в начале апреля в Харькове хулиганы избили двух сотрудников полиции.

Как сообщили в Донецком областном главке полиции, конфликт в Новотроицком возник на почве личной неприязни между несколькими местными жителями. Затем «разборки» переросли в драку, в которой участвовали около 100 человек.

По сигналу «Тревога» был поднят весь личный состав Волновахского отдела полиции.

Участники «разборок» не реагировали на призывы полицейских остановиться и пытались перевернуть машины, стоящие рядом с местом происшествия. Поэтому полицейские вынуждены были сделать четыре предупредительных выстрела в воздух и вызвать подкрепление.

В итоге нарушение общественного порядка было прекращено. По факту начато досудебное расследование, полиция устанавливает всех участников ЧП.

Ранее «ФАКТЫ» писали о конфликте между полицией и жителем Николаева, которого стражи порядка ранили из травматического оружия за сделанное замечание. ГБР открыла в отношении полицейских уголовное производство. В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.


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