Мир

Германия подтвердила, что санкции с России не снимут, несмотря на пандемию COVID-19

В Берлине не считают, что мировой кризис, который вызван пандемией COVID-19, является основанием, чтобы снять международные санкции с России. Об этом сообщает Укринформ.

«Наша позиция заключается в том, что санкции могут быть усилены или ослаблены тогда, когда цель, с которой они были введены, будет достигнута», — заявил на брифинге в Берлине 20 апреля представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристоф Бургерт.

В качестве примера дипломат привел «аннексию Россией Крыма в нарушение международного права» и ситуации, когда санкции были введены против стран за массовые нарушения прав человека.

В Берлине подчеркнули, что санкции, которые введены СБ ООН или ЕС, являются инструментом, направленным на достижение определенных политических целей, в тех случаях, когда другими способами их достичь не удалось.

Ранее сообщалось, что Украина направила в Гаагу новые доказательства преступлений Кремля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter