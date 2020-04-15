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Новые доказательства преступлений Кремля: Украина направила в Гаагу информацию об указе Путина
Запрет Путина украинцам владеть землей в Крыму является безосновательным и массовым лишением права собственности граждан Украины на оккупированным полуострове и нарушением норм международного права, поэтому информация об этом военном преступлении направлена в Офис Прокурора Международного уголовного суда.
Об этом говорится в сообщении представительства Президента Украины в АР Крым на его официальной странице в Facebook.
«Очередным шагом оккупантов является незаконное включение более 11,5 тыс. земельных участков на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь в перечень территорий, где земельные участки не могут принадлежать иностранцам и иностранным юрлицам на право частной собственности. При этом оккупационные власти РФ неправомерно определяют как иностранцев и граждан Украины, которые проживают или владеют имуществом в Крыму, но не получили незаконный паспорт РФ», — сказано в сообщении.
В представительстве президента в АР Крым действия государства-оккупанта назвали такими, что «приводят к серьезным нарушениям норм международного гуманитарного права и прав человека, в том числе положений статьи 1 Протокола 1 ЕКПЧ о праве на уважение своей собственности».
В представительстве отмечают, что в настоящее время прокуратурой АР Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту широкомасштабного присвоение государственной и частной собственности государством-оккупантом на территории полуострова Крым.
Также указывается, что сведения о системном совершении такого военного преступления должностными лицами оккупационных властей и властей РФ направлены прокуратурой АР Крым совместно с Региональным центром прав человека в Офис Прокурора Международного уголовного суда, и отражены в отчетах Офиса Прокурора МУС по 2017—2019 годы по проведению переднего изучения ситуации в Крыму.
«Также о нарушении прав собственности говорится в межгосударственной заявлении Украины против РФ в ЕСПЧ», — добавили в пресс-службе представительства президента в Крыму.
Напомним, 20 марта президент России подписал Указ № 201, которым запретил иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам иметь в собственности земельные участки в прибрежных районах временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что США и страны ЕС осудили очередное нарушение Россией норм международного права, отметив, что это является основой для усиления международных санкций.
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