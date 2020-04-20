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На Ровенщине сообщили о повторных случаях заражения коронавирусом
В Ровенской области у четырех пациентов выявлено повторное заражение коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Виталий Коваль в Facebook.
По его информации, у четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие COVID-19 подтверждено повторно.
На утро 20 апреля в области зарегистрировано 5 новых случаев инфицирования у людей в возрасте от 34 до 52 лет. Специалисты ожидают результаты еще 60 тестов на COVID-19.
Информация о повторном заражении смертельной инфекцией из других регионов Украины пока не поступала.
Напомним, на утро в Ровенской области инфицировано COVID-19 319 человек. По Украине подтверждены 5710 случаев коронавируса.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» невролог, руководитель сети клиник «Головная боль» кандидат медицинских наук Татьяна Майкова рассказала, что стресс может привести к ослаблению иммунитета и увеличению количества людей, у которых заболевание будет протекать в более тяжелой форме, даже если они не входят в группу риска.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».