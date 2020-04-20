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Украина

На Ровенщине сообщили о повторных случаях заражения коронавирусом

18:03 20 апреля 2020 829
тесты
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Ровенской области у четырех пациентов выявлено повторное заражение коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Виталий Коваль в Facebook.

По его информации, у четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие COVID-19 подтверждено повторно.

На утро 20 апреля в области зарегистрировано 5 новых случаев инфицирования у людей в возрасте от 34 до 52 лет. Специалисты ожидают результаты еще 60 тестов на COVID-19.

Информация о повторном заражении смертельной инфекцией из других регионов Украины пока не поступала.

Напомним, на утро в Ровенской области инфицировано COVID-19 319 человек. По Украине подтверждены 5710 случаев коронавируса.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» невролог, руководитель сети клиник «Головная боль» кандидат медицинских наук Татьяна Майкова рассказала, что стресс может привести к ослаблению иммунитета и увеличению количества людей, у которых заболевание будет протекать в более тяжелой форме, даже если они не входят в группу риска.

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