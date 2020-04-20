В России из-за «фейка» заблокировали сайт украинского МинВОТа

Украина

Кремль заблокировал сайт украинского Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ранее стало известно, что в РФ хотят создать новое кибероружие. Основанием для блокировки сайта МинВОТа называется то, что одна из опубликованных на ресурсе статей якобы является фейковой. Информация об этом внесена в реестр интернет-цензора — Роскомнадзора.

Причиной блокировки стал опубликованный 30 марта на сайте МинВОТА материал «На временно оккупированных территориях от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19». В нем утверждалось, что оккупанты скрывают реальное количество больных коронавирусом в ОРДЛО, и реальный показатель достигает 10 тысяч заразившихся.

Ранее сообщалось, что в сети сообщили о случаях заболеваний коронавирусом жителей ОРДЛО. Так, на временно оккупированных территориях уже пошло неконтролируемое внутреннее инфицирование населения COVID-19.

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