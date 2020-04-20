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"Это дань стойкости народа": в Беларуси проведут парад в честь 9 Мая, несмотря на коронавирус
В Беларуси, где несмотря на распространения коронавируса, власти не ввели карантин, 9 мая собираются проводить парад.
Минобороны страны считает, что эпидемиологическая обстановка позволяет провести такое массовое мероприятие. Ответ на петицию о запрете парада дал министр Виктор Хренин, передает «Обозреватель».
По словам министра, военные парады для Беларуси — «это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства».
Во время тренировок к параду, отметил министр, выполняется комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий.
Отметим, в Беларуси 20 апреля после длительных каникул в связи с COVID-19 возобновили работу школы. Масочный режим в учебных заведениях не предусмотрен. Четвертая четверть завершится 30 мая.
По состоянию на 20 апреля в Беларуси, согласно данным властей, 6 264 подтвержденных случаев коронавируса, 51 — летальный.
Между тем, президент России Владимир Путин из-за распространения коронавируса, приказал отменить подготовку к военному параду 9 мая 2020 года.
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