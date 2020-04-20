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Украина

Воры ушли на карантин: у Авакова рассказали, как коронавирус ударил по преступности в Украине

22:47 20 апреля 2020 239
Геращенко
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во время карантина, введенного в Украине в связи с пандемией коронавируса, в стране почти на треть снизился уровень преступности. Воры, грабители и насильники тоже решили быть на самоизоляции, чтобы не заразиться и не заболеть.

Об этом в интервью интернет-изданию «ГОРДОН» заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, за время карантина преступления насильственного характера в Украине уменьшились на 20−30 процентов.

Одной из причин является боязнь подхватить инфекцию. Вторая причина — люди сидят дома, поэтому квартирным ворам нет поля для «деятельности». Та же история с карманными кражами: общественный транспорт или не работает совсем, или там очень мало людей — и они только на сидячих местах.

Нулевая преступность, отметил Геращенко, и на Южном вокзале Киева. Потому что не ходят поезда и электрички.

«Я ожидаю, что после отмены карантина может быть определенный всплеск преступности, поскольку у многих будут чесаться руки снова идти грабить кого-то. Но я думаю, что мы с этим справимся», — уточнил чиновник.

При этом, по его словам, уровень преступлений, связанных с семейным насилием, остается на том же уровне, который был в марте 2019 года.

Напомним, по данным ООН, во многих странах мира во время карантина в связи с пандемией коронавируса возросло число случаев домашнего насилия.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы психолога о том, как пережить карантин и сохранить психическое здоровье.



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