Ожирение увеличивает риск коронавируса: британские врачи сделали важное предупреждение

Мир

В результате исследования пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, британские медики пришли к выводу, что COVID-19 опасна не только для пожилых людей, но и для пациентов с избыточным весом.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что в ходе очередного исследование было выявлено, что почти две трети из числа серьёзно заболевших имеют ожирение и чаще других умирают от коронавирусной инфекции.

В частности, 63% пациентов реанимационных отделений британских больниц имеют лишний вес, ожирение или крайнюю степень ожирения. Традиционно у людей с ожирением есть и другие хронические проблемы, включая нарушения в работе лёгких, повышенное артериальное давление и ослабленную иммунную систему. Все эти проблемы затрудняют способности организма одолеть вообще любую инфекцию.

В особенности им тяжело сражаться с COVID-19 из-за нарушений иммунитета, так как вирус глубже проникает в лёгкие и вызывает самое серьезное осложнение — вирусную пневмонию. Наличие лишнего веса в области грудной клетки не даёт человеку получать достаточное количество воздуха при вдохах, из-за чего уровень кислорода снижается. А нехватка кислорода увеличивает риск отказа лёгких и необходимости использования ИВЛ. Наконец, люди с ожирением чаще страдают от диабета и болезней сердца — двух хронических проблем, увеличивающих риск коронавирусной инфекции.

Издание напоминает, что официально в Великобритании сейчас 5 600 заболевших и 281 умерший. В то же время некоторые эксперты предполагают, что указанное количество на самом деле может быть намного больше.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Королевского колледжа семейных врачей, доктор Клэр Герада из Великобритании рассказала, как ей удалось в самоизоляции избавиться от коронавируса благодаря трем простым средствам.

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