- 05:35 Ожирение увеличивает риск коронавируса: британские врачи сделали важное предупреждение
- 04:53 "По примеру Китая": в ОП назвали предполагаемый срок окончания карантина
- 04:35 "Главное – контролировать панику": нобелевский лауреат спрогнозировал скорый конец пандемии коронавируса
- 03:44 Жадно слюнявил поручни в метро: в Германии задержали странного "лизуна-террориста"
- 03:26 У Зеленского рассказали об условиях, которые выдвигает МВФ для получения Украиной помощи
- 02:20 "Осталось сделать несколько шагов": в НБУ рассказали, что будет влиять на курс гривны в апреле
- 01:56 Если не пускают в трамвай: в Киеве женщина устроила оригинальную акцию протеста
- 01:25 В Минздраве заявили о 10 новых случаях заражения COVID-19 в Украине
- 00:53 В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших Венгерский культурный центр в Ужгороде
- 00:29 Если у вас паника или депрессия: Минздрав дал советы тем, кому не уютно на карантине
- 23.03 23:39 Нет необходимости: Шмыгаль прокомментировал введение в Украине чрезвычайного положения
- 23.03 23:35 «Люблю»: София Ротару трогательно поздравила внука с днем рождения
Ожирение увеличивает риск коронавируса: британские врачи сделали важное предупреждение
В результате исследования пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, британские медики пришли к выводу, что COVID-19 опасна не только для пожилых людей, но и для пациентов с избыточным весом.
Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что в ходе очередного исследование было выявлено, что почти две трети из числа серьёзно заболевших имеют ожирение и чаще других умирают от коронавирусной инфекции.
В частности, 63% пациентов реанимационных отделений британских больниц имеют лишний вес, ожирение или крайнюю степень ожирения. Традиционно у людей с ожирением есть и другие хронические проблемы, включая нарушения в работе лёгких, повышенное артериальное давление и ослабленную иммунную систему. Все эти проблемы затрудняют способности организма одолеть вообще любую инфекцию.
В особенности им тяжело сражаться с COVID-19 из-за нарушений иммунитета, так как вирус глубже проникает в лёгкие и вызывает самое серьезное осложнение — вирусную пневмонию. Наличие лишнего веса в области грудной клетки не даёт человеку получать достаточное количество воздуха при вдохах, из-за чего уровень кислорода снижается. А нехватка кислорода увеличивает риск отказа лёгких и необходимости использования ИВЛ. Наконец, люди с ожирением чаще страдают от диабета и болезней сердца — двух хронических проблем, увеличивающих риск коронавирусной инфекции.
Издание напоминает, что официально в Великобритании сейчас 5 600 заболевших и 281 умерший. В то же время некоторые эксперты предполагают, что указанное количество на самом деле может быть намного больше.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Королевского колледжа семейных врачей, доктор Клэр Герада из Великобритании рассказала, как ей удалось в самоизоляции избавиться от коронавируса благодаря трем простым средствам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Главное – контролировать панику": нобелевский лауреат спрогнозировал скорый конец пандемии коронавируса
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...