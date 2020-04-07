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Горячая ванна не поможет: Минздрав развеял очередной миф о коронавирусе
Министерство здравоохранения Украины прокомментировало один из наиболее распространенных фейков утверждающих, что горячая ванна предохраняет человека от заражения коронавирусной инфекцией.
Минздрав утверждает, что температура человеческого тела не изменяется под действием горячей ванны и находится в пределах от 36,5 до 37 градусов Цельсия. Поэтому горячая ванна не принесет абсолютно никакого вреда коронавирусу, а вот вызвать ожоги кожи — вполне может.
Ранее сообщалось, что в Киеве СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, распространявших фейки про коронавирус. При этом негативные комментарии оплачивались по особому тарифу.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины развенчало популярный миф о том, что якобы курящие люди менее подвержены заражению коронавирусом COVID-19, так как горячий сигаретный дым убивает инфекцию.
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