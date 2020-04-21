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В Индии 200 человек нарушили карантин, чтобы проститься с быком (видео)
Несмотря на строгий карантин, введенный властями Индии, две сотни жителей города Мадурай в штате Тамил-Наду решились на то, чтобы нарушить его.
Поводом для этого стало желание попрощаться с умершим накануне сакральным быком, пишет «Голос Америки» со ссылкой на NDTV
Сообщается, что умерший в 20-летнем возрасте бык по кличке Мули при жизни обитал в одном из местных храмов. Особенный почет среди местных жителей он завоевал за своё участие в фестивале Джаликатту. Во время торжеств животное запускали в толпу, после чего празднующие горожане пытались зацепиться за горб Мули и остаться на нём как можно дольше.
«Женщины плакали, когда услышали о смерти быка. Все в деревне очень грустили», — рассказывает местный житель Калубамбарай.
Тушу животного, украшенную цветами и лентами, выставили возле храма. Люди приносили к ней ленточки, полотенца и пачки денег. Собралась толпа, которая прошла по улицам, пуская фейерверки. Калубамбарай считает, что, если бы не запрет на массовые мероприятия, прощающихся было бы еще больше, и похороны быка могли превратиться в грандиозный карнавал.
Напомним, что в Индии для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 введен режим самоизоляции. Жителям страны рекомендуют пережидать эпидемию дома, собираться группами более пяти человек запрещено. В полицию поступила жалоба на семерых участников траурной процессии, проигнорировавших требования властей ради похорон быка.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за строгого карантина некоторые индийцы даже вынуждены идти на ужасные ухищрения для того, чтобы добраться на праздники домой.
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