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Ситуация тревожная: в еще одной области стремительно возросло количество случаев заражения коронавирусом
В Житомирской области, где продолжают бушевать масштабные лесные пожары, в течение последних суток лабораторно подтверждены 44 новых случая заражения коронавирусом.
Такую информацию опубликовал в своем Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
По его словам, количество зараженных в области возросло до 270 человек.
«Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 77 человек, в Коростене — 64, и в Бердичеве — 46.», — отметил глава ОГА.
Он также добавил, что новые случаи инфицирования были подтверждены в Житомире, Олевске, Коростыне, Бердычеве и Андрушевке.
При этом Бунечко добавил, что две повторных пробы тестов на коронавирус жителей Житомира и Гришковцов показала наличие болезни в организме.
«К сожалению, в результате приобретенной формы сахарного диабета и осложнений, вызванных COVID-19, сегодня умер житель Черняховского района. Мужчина, 83 года, был госпитализированы 19 апреля по Черняховского ТМО. Медики пытались до последнего спасти жизнь мужчине, но болезнь оказалась сильнее», — констатировал глава ОГА.
Таким образом в области зафиксировано уже 6 летальных случаев от этого коварного заболевания.
Напомним, что по-прежнему грустное лидерство по количеству инициированных прочно удерживает Черновицкая область, где в течение понедельника подтверждено еще 82 случая заражения. При этом общая численность заболевших COVID-19 жителей составила 988 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 20 апреля, в Украине подтверждены 5710 случаев COVID-19. Зафиксированы 151 случая с летальным исходом и 359 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 58 093 тестов.
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