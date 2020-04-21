- 07:52 Ничего святого: браконьеры убили самку краснокнижного зубра на Сумщине
- 07:46 Меган Маркл обвинила своего отца во лжи и опубликовала переписку с ним
- 07:33 Глава ВОЗ заявил, что главная борьба против коронавируса еще впереди
- 07:09 Заморозки и дожди: синоптики предупредили украинцев о погодных сюрпризах
- 06:59 Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится при смерти – СМИ
- 06:50 Коронавирусу назло: парализованный из-за COVID-19 медик решил жениться и внезапно выздоровел
- 06:37 Трамп запретил иммиграцию в США
- 06:09 Коронавирус мутировал и стал более опасным: что об этом известно
- 05:34 Запер на замок в замке: стало известно, как Галкин "изолировал" Пугачеву
- 04:55 Ситуация тревожная: в еще одной области стремительно возросло количество случаев заражения коронавирусом
- 04:25 В Индии 200 человек нарушили карантин, чтобы проститься с быком
- 03:55 Евросоюз поможет Украине из космоса: европейцы обещают мониторить ситуацию с пожарами
Глава ВОЗ заявил, что главная борьба против коронавируса еще впереди
Пандемия коронавируса, которая охватила почти все страны мира, преподнесет человечеству еще новые испытания. Об этом заявил в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.
По его мнению, многие не понимают, что это за вирус и какие проблемы ожидают людей впереди.
«Поверьте, самое сложное — впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию», — цитирует Гебреисуса «Интерфакс-Украина».
Глава ВОЗ отметил, что, с одной стороны, COVID-19 — очень заразный, а с другой — представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.
Напомним, после стремительного распространения COVID-19, десятков тысяч смертей и отсутствия вакцины от инфекции, ряд стран поставили под сомнение эффективность ВОЗ. В частности, президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о неправильных действиях организации по борьбе с коронавирусом. Он также заявил о прекращении финансирования ВОЗ.
По состоянию на утро 21 апреля в мире выявлено почти 2,5 миллиона инфицированных коронавирусом, количество смертей приближается к 171 тысяче.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Ситуация тревожная: в еще одной области стремительно возросло количество случаев заражения коронавирусом
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...