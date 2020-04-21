27.12 / 27.38 29.21 / 29.63
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Глава ВОЗ заявил, что главная борьба против коронавируса еще впереди

7:33 21 апреля 2020 131
коронавирус
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Пандемия коронавируса, которая охватила почти все страны мира, преподнесет человечеству еще новые испытания. Об этом заявил в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По его мнению, многие не понимают, что это за вирус и какие проблемы ожидают людей впереди.

«Поверьте, самое сложное — впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию», — цитирует Гебреисуса «Интерфакс-Украина».

Глава ВОЗ отметил, что, с одной стороны, COVID-19 — очень заразный, а с другой — представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

Напомним, после стремительного распространения COVID-19, десятков тысяч смертей и отсутствия вакцины от инфекции, ряд стран поставили под сомнение эффективность ВОЗ. В частности, президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о неправильных действиях организации по борьбе с коронавирусом. Он также заявил о прекращении финансирования ВОЗ.

По состоянию на утро 21 апреля в мире выявлено почти 2,5 миллиона инфицированных коронавирусом, количество смертей приближается к 171 тысяче.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится при смерти – СМИ (фото)

животное

Ничего святого: браконьеры убили самку краснокнижного зубра на Сумщине

Коронавирус

Ситуация тревожная: в еще одной области стремительно возросло количество случаев заражения коронавирусом

Пол Скегг с девушкой

Коронавирусу назло: парализованный из-за COVID-19 медик решил жениться и внезапно выздоровел

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер