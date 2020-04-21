Мир

Глава ВОЗ заявил, что главная борьба против коронавируса еще впереди

Пандемия коронавируса, которая охватила почти все страны мира, преподнесет человечеству еще новые испытания. Об этом заявил в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По его мнению, многие не понимают, что это за вирус и какие проблемы ожидают людей впереди.

«Поверьте, самое сложное — впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию», — цитирует Гебреисуса «Интерфакс-Украина».

Глава ВОЗ отметил, что, с одной стороны, COVID-19 — очень заразный, а с другой — представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

Напомним, после стремительного распространения COVID-19, десятков тысяч смертей и отсутствия вакцины от инфекции, ряд стран поставили под сомнение эффективность ВОЗ. В частности, президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о неправильных действиях организации по борьбе с коронавирусом. Он также заявил о прекращении финансирования ВОЗ.

По состоянию на утро 21 апреля в мире выявлено почти 2,5 миллиона инфицированных коронавирусом, количество смертей приближается к 171 тысяче.

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