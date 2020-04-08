- 06:14 Трамп назвал неверными все действия ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса
- 05:45 И никакого интима: порнозвезды придумали, как обходить карантин для продолжения съемок "клубнички"
- 04:55 "Собрание баптистов": власти назвали неожиданную причину вспышки коронавируса под Днепром
- 04:42 Ковид и Корона: в Индии близнецам дали необычные имена в честь коронавируса
- 03:49 Блокирует "корону" вируса: польские ученые разработали средство, которое снижает активность инфекции
- 03:31 Первый секс за девять лет: в зоопарке Гонконга благодаря коронавирусу спарились панды
- 02:37 В том числе трое священников: на Буковине зафиксировали 25 новых случаев коронавируса
- 02:12 "Поза орла": медики рассказали, почему мужчинам надо писать сидя
- 01:59 Песах 2020: открытки, поздравления, смс
- 01:43 Красивой быть не запретишь: женщины в самоизоляции начали выносить мусор в праздничных платьях
- 01:31 В прокуратуре Киева отреагировали на неготовность Лукьяновского СИЗО к карантину
- 00:58 Собор Архангела Гавриила: что нельзя делать, молитвы, открытки, поздравления
Трамп назвал неверными все действия ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса
Президент США Дональд Трамп, заявивший накануне, что Всемирная организация здравоохранения оказалась несостоятельной в ходе пандемии коронавируса, снова подверг критике ВОЗ.
Соответствующее заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.
По мнению американского президента, все действия Всемирной организации здравоохранения в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными.
«На протяжении многих лет мы финансировали ВОЗ, тратя примерно $ 58 млн в год, — указал Трамп. — Настала пора разобраться с этим. Потому что я думаю, что каждый шаг, который они сделали, все, что они сказали, оказалось неверным. [Все их действия] всегда были на руку Китаю».
Американский лидер предположил, что в случае, если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не закрывать границу с Китаем, «случилась бы катастрофа». «Я поступил так, как считал нужным, и это было правильным решением. Но были и другие вопросы — откуда вирус пришел, каков его масштаб, насколько он опасен. Они считали его не столь опасным», — указал Трамп.
Напомним, что в начале февраля США ввели запрет на въезд почти для всех категорий иностранных граждан, побывавших в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. В середине марта вступили в силу ограничения на въезд в США из 26 стран, входящих в безвизовую Шенгенскую зону.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно прогнозам ученых, эпидемия коронавируса в Украине может пойти на спад после 22−23 апреля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!