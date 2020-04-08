Трамп назвал неверными все действия ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса

Мир

Президент США Дональд Трамп, заявивший накануне, что Всемирная организация здравоохранения оказалась несостоятельной в ходе пандемии коронавируса, снова подверг критике ВОЗ.

Соответствующее заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

По мнению американского президента, все действия Всемирной организации здравоохранения в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными.

«На протяжении многих лет мы финансировали ВОЗ, тратя примерно $ 58 млн в год, — указал Трамп. — Настала пора разобраться с этим. Потому что я думаю, что каждый шаг, который они сделали, все, что они сказали, оказалось неверным. [Все их действия] всегда были на руку Китаю».

Американский лидер предположил, что в случае, если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не закрывать границу с Китаем, «случилась бы катастрофа». «Я поступил так, как считал нужным, и это было правильным решением. Но были и другие вопросы — откуда вирус пришел, каков его масштаб, насколько он опасен. Они считали его не столь опасным», — указал Трамп.

Напомним, что в начале февраля США ввели запрет на въезд почти для всех категорий иностранных граждан, побывавших в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. В середине марта вступили в силу ограничения на въезд в США из 26 стран, входящих в безвизовую Шенгенскую зону.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно прогнозам ученых, эпидемия коронавируса в Украине может пойти на спад после 22−23 апреля.

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