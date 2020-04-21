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Украина может выиграть от рекордного падения цен на нефть: озвучен сценарий
После того, как в понедельник, 20 апреля, цены на нефть на мировом рынке опустились ниже нулевой отметки, Украина может по максимуму заполнить свои хранилища и заработать на этом.
С таким предложением выступил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, отметив, что при этом не стоит забирать нефть у российских производителей.
«Похоже бизнес по хранению нефти станет наиболее прибыльным сейчас. Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать», — написал Витренко в Facebook.
Он напомнил, что в Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, многие нефтеперерабатывающие заводы, которые не работают, но на которых остались емкости.
Напомним, сейчас в мире переизбыток нефти. Нефтяные хранилища ряда стран заполнены до отказа. Добываемую нефть некуда закачивать. Проблему не решает даже заключенная в апреле новая сделка ОПЕК+, согласно которой страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией договорились с Россией о сокращении ежедневной добычи нефти в мае и июне на 9,7 миллиона баррелей.
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