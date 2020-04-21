Школа онлайн: расписание уроков

Общество и люди

С третьей недели дистанционного обучения во «Всеукраинской школе онлайн», которую начали реализовывать из-за карантина и запустили с 6 апреля, к ранее обнародованным урокам начнут добавлять субтитры.

Как сообщают в Минобразования и науки, сначала планируется сделать субтитры для более ранних уроков, а затем, с небольшой задержкой, они будут добавляться и к более «свежим» обнародовнным урокам.

«Этот шаг позволит большему количеству детей получить доступ к обучению благодаря „Всеукраинской школе онлайн“. Такой подход соответствует основной цели проекта — создать для каждого украинского ученика, независимо от обстоятельств, доступ к знаниям», — заявили в министерстве.

Также на сайте МОН с этой недели открыт отдельный раздел, где собрана вся информация о «Всеукраинской школе онлайн». Помимо базовой информации, туда будут добавлять все новости о дистанционной школе, размещенные на сайте министерства — такой подход сделает более удобным поиск необходимых материалов.

Напомним, что уроки транслируются ежедневно, с понедельника по пятницу. Каждый день они начинаются в 10:00 и заканчиваются в зависимости от расписания.

1 урок — 10:00

2 урок — 10:30

3 урок (зарядка) — 11:00

4 урок — 11:15

5 урок — 11:45

6 урок (зарядка) — 12:15

7 урок — 12:30

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», онлайн-уроки для украинских школьников транслируют 12 каналов, а также на сайте МОН и страничках министерства в соцсетях.

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