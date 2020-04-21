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Украина

Коронавирус в ВСУ: количество заболевших увеличилось до 39

10:40 21 апреля 2020 69
Медицинские силы ВСУ
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По состоянии на утро вторника, 21 апреля, количество заболевших COVID-19 в Украине увеличилось до 6125 человек, 39 из них — в Вооруженных Силах Украины.

Как сообщают в командовании Медицинскими силами ВСУ, двое военнослужащих выздоровели, двое умерли.

«На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 272 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается период изоляции в ближайшие двое суток — 90 человек», — добавили в командовании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Каббмин рассмотрит вопрос о продлении карантина до 12 мая, а также некоторые смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

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