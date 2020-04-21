- 11:05 Коронавирус в Одесской области: в Подольск вводят Нацгвардию, а местную больницу закрывают на карантин
- 11:04 Пьяный водитель превратил машину полицейских в груду металлолома: фото с места происшествия
- 10:52 «Все страшное позади»: молодой муж Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии
- 10:40 Коронавирус в ВСУ: количество заболевших увеличилось до 39
- 10:38 Киев вернулся в пятерку городов с самым загрязненным воздухом в мире
- 10:32 Теофимо Лопес может отказаться от боя с Ломаченко
- 10:21 Ирина Билык призналась, сколько заплатила суррогатной матери
- 10:18 Хроники коронавируса: главные события в мире 21 апреля (обновляется)
- 10:17 Разрешат гулять в парках: как будут смягчать карантин в Украине
- 10:10 Снег еще напомнит о себе: синоптик удивил прогнозом на конец апреля
- 09:55 Школа онлайн: расписание уроков
- 09:50 Людям нужно принять новый образ жизни: ВОЗ предупреждает о последствиях поспешной отмены карантина
Коронавирус в ВСУ: количество заболевших увеличилось до 39
По состоянии на утро вторника, 21 апреля, количество заболевших COVID-19 в Украине увеличилось до 6125 человек, 39 из них — в Вооруженных Силах Украины.
Как сообщают в командовании Медицинскими силами ВСУ, двое военнослужащих выздоровели, двое умерли.
«На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 272 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается период изоляции в ближайшие двое суток — 90 человек», — добавили в командовании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Каббмин рассмотрит вопрос о продлении карантина до 12 мая, а также некоторые смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.