Украина

Коронавирус в ВСУ: количество заболевших увеличилось до 39

По состоянии на утро вторника, 21 апреля, количество заболевших COVID-19 в Украине увеличилось до 6125 человек, 39 из них — в Вооруженных Силах Украины.

Как сообщают в командовании Медицинскими силами ВСУ, двое военнослужащих выздоровели, двое умерли.

«На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 272 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается период изоляции в ближайшие двое суток — 90 человек», — добавили в командовании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Каббмин рассмотрит вопрос о продлении карантина до 12 мая, а также некоторые смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

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