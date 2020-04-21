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Пьяный водитель превратил машину полицейских в груду металлолома: фото с места происшествия
Дорожно-транспортное происшествие с участием служебного полицейского автомобиля произошло ночью во вторник, 21 апреля, на трассе Городище — Ровно -Староконстантиновка. Напомним, накануне на Львовщине пьяный водитель наехал на полицейских.
— Следственно-оперативная группа установила, что возле города Дубровица 25-летний водитель джипа BMW X5, житель села Крупове Дубровицкого района, не выбрал безопасной скорости, не соблюдал безопасной дистанции, в результате чего допустил столкновение с попутным автомобилем Skoda Octavia, которым управлял 32-летний инспектор патрульной полиции Дубровицкого отдела полиции, — сообщает ГУ Национальной полиции в Ровенской области.
От удара служебный автомобиль слетел в кювет, а джип перевернулся.
Вследствие ДТП в хирургическое отделение больницы доставили: водителя служебной машины и его пассажира — 36-летнего сотрудника полиции. У обоих травмы позвоночника и сотрясение головного мозга.
Госпитализирован и водитель БМВ Х5, от которого исходил явный запах алкоголя, — с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Он помещен в реанимацию.
По результатам анализов признаков опьянения у полицейских не обнаружено. У водителя джипа взяты на проверку образцы крови. По факту нарушения Правил дорожного движения открыто уголовное производство.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Лиманском районе Одесской области: после неудачного обгона водитель сгорел в перевернувшейся машине. А во время жесткой аварии под Николаевом, когда после столкновения машины выбросило за пределы проезжей части, при этом одна перевернулась, чудом обошлось без жертв.
Фото ГУ Нацполиции в Ровенской области
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!