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Не остановили даже выстрелы: на Львовщине пьяный водитель наехал на полицейских
Инцидент произошел в понедельник, 20 апреля, в Мостисском районе Львовщины, где патрульные полицейские остановили автомобиль BMW с иностранной регистрацией, который нарушил Правила дорожного движения.
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— Во время проверки документов правоохранители заподозрили, что водитель — 22-летний житель Старосамборского района, пьян, и предложили ему пройти осмотр на наличие алкоголя в крови, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.
Водитель отказался проходить тестирование. Вместо этого он включил заднюю передачу, протаранил патрульный автомобиль, травмировав двух полицейских, и скрылся с места происшествия. Патрульные начали преследование нарушителя. На неоднократные требования остановиться, он не реагировал. Не остановили его и выстрелы полицейских из табельного оружия, повредившие колеса автомобиля. Заблокировать BMW удалось общими усилиями правоохранителей только в Самборе.
Водитель задержан, в отношении него открыто уголовное производство, нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» писали об аналогичной ситуации в Киеве. Правда, там полицейским пришлось спасать пьяного водителя, пытавшегося от них убежать (фото). Кроме того, в Одессе полицейские устроили погоню со стрельбой за грабителями, которые намеревались скрыться на автомобиле.
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