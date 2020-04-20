- 13:59 Могли поджечь умышленно: появились подробности о взрыве на заводе химотходов в Польше
- 13:56 После неудачного обгона водитель сгорел в перевернувшейся машине
- 13:51 Везли в "стакане" 50 на 70 сантиметров: оккупанты издевательски этапировали крымчанина Приходько
- 13:48 Вблизи Львова вновь загорелась крупная свалка мусора
- 13:17 Светлый вторник 2020: что нельзя делать во второй день после Пасхи
- 12:51 Пожары в Чернобыльской зоне: Аваков намекнул на поджоги
- 12:41 На Кировоградщине грузовик смял «Таврию»: в салоне не выжил никто
- 12:26 Сеть насмешили пасхальные коломыйки на тему коронавируса
- 12:23 Руины: сгоревшее село на Житомирщине сняли с дрона
- 12:19 Синоптик рассказала, где в Украине пройдут дожди
- 12:01 Проблемы со здоровьем и ссоры: гороскоп на 21 апреля для всех знаков зодиака
- 11:53 Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара на этой неделе
После неудачного обгона водитель сгорел в перевернувшейся машине
Смертельное ДТП произошло в Лиманском районе Одесской области: водитель заживо сгорел в своем авто (Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жесткой аварии с переворотом машины под Николаевом, в которой пострадали четверо, в том числе ребенок, и чудом обошлось без жертв).
По словам жителей села Сербка, где случилась эта трагедия, 26-летний местный житель, обгонял на своем ВАЗе шедший впереди автомобиль, не справился с управлением и слетел в кювет. В результате аварии «Жигули» загорелись.
По данным полиции, в салоне вместе с водителем находился еще 42-летний пассажир, которому, к счастью, удалось выбраться из автомобиля.
«Водителя же просто „зажало“, он не смог выбраться и погиб», — уточнили в местном отделе полиции.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о правовой квалификации.
А в воскресенье, 19 апреля, в конце дня жуткая авария произошла в Кировоградской области: в столкновении грузового автомобиля DAF и легковушки «Таврия» погибли четыре человека. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о лобовой атаке на Гостомельском шоссе под Киевом, закончившейся госпитализацией одного из водителей.
Фото Нацполиции
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..