После неудачного обгона водитель сгорел в перевернувшейся машине

Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Лиманском районе Одесской области: водитель заживо сгорел в своем авто (Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жесткой аварии с переворотом машины под Николаевом, в которой пострадали четверо, в том числе ребенок, и чудом обошлось без жертв).

По словам жителей села Сербка, где случилась эта трагедия, 26-летний местный житель, обгонял на своем ВАЗе шедший впереди автомобиль, не справился с управлением и слетел в кювет. В результате аварии «Жигули» загорелись.

По данным полиции, в салоне вместе с водителем находился еще 42-летний пассажир, которому, к счастью, удалось выбраться из автомобиля.

«Водителя же просто „зажало“, он не смог выбраться и погиб», — уточнили в местном отделе полиции.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о правовой квалификации.

А в воскресенье, 19 апреля, в конце дня жуткая авария произошла в Кировоградской области: в столкновении грузового автомобиля DAF и легковушки «Таврия» погибли четыре человека. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о лобовой атаке на Гостомельском шоссе под Киевом, закончившейся госпитализацией одного из водителей.

Фото Нацполиции

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter