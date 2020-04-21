- 12:56 В школьном учебнике нашли «российский» Крым: детали скандала в Эстонии
- 12:48 Ляшко сделал важное уточнение о сроках продления карантина
- 12:45 Дубинский заявил о возможной причастности помощника министра инфраструктуры Криклия к хищению земли
- 12:42 В Ивано-Франковске в больницах закончились места для заразившихся COVID-19
- 12:33 Комаров рассказал, как возник «Мир наизнанку» и показал забавные архивные фото
- 12:29 Оккупанты устроили облавы на туристов в Крыму
- 12:25 Наде Дорофеевой – 30: Дантес оригинально поздравил певицу с днем рождения
- 12:04 Избиение журналиста в Харькове: в полиции раскрыли новые детали
- 12:04 Нервные срывы и помощь друзей: гороскоп на 22 апреля для всех знаков зодиака
- 11:56 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:50 Дорогое удовольствие: в Кабмине заговорили об отмене переписи населения
- 11:44 Светлая среда 2020: что нельзя делать в третий день после Пасхи
Комаров рассказал, как возник «Мир наизнанку» и показал забавные архивные фото
Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров, который недавно показал, как ходит в магазин во время карантина, рассказал, как создал «Мир наизнанку».
По словам Дмитрия, идея возникла, когда он переходил вброд реку в Таиланде. «Именно в этой поездке, когда во время тропического ливня был обвал дороги, я бросил свой джипчик и вместе с народом пошел дальше пешком. Реку мы переходили вброд. В тот самый момент я подумал — как же здорово и круто вокруг, какие фантастические вещи я вижу, и как хочется поделиться этими эмоциями со всеми. Тогда впервые появилась идея попробовать снять телепрограмму. Экспериментально», — написал он в Facebook.
Дмитрий также поделился старыми фото, отметив, что во время карантина смог покопаться в архивах.
«Мне тогда было 25. Делюсь с вами этими картинками. Из-за карантина я не стригся уже почти 2 месяца и скоро причёска станет такой же, как на этих фото», — подчеркнул телеведущий. Он уверен, что не изменился за эти годы.
Напомним, что карантин Комаров проводит со своей женой Александрой Кучеренко, с которой они обвенчались год назад.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...