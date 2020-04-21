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Шоу-бизнес

Комаров рассказал, как возник «Мир наизнанку» и показал забавные архивные фото

12:33 21 апреля 2020 171
Дмитрий Комаров
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров, который недавно показал, как ходит в магазин во время карантина, рассказал, как создал «Мир наизнанку».

По словам Дмитрия, идея возникла, когда он переходил вброд реку в Таиланде. «Именно в этой поездке, когда во время тропического ливня был обвал дороги, я бросил свой джипчик и вместе с народом пошел дальше пешком. Реку мы переходили вброд. В тот самый момент я подумал — как же здорово и круто вокруг, какие фантастические вещи я вижу, и как хочется поделиться этими эмоциями со всеми. Тогда впервые появилась идея попробовать снять телепрограмму. Экспериментально», — написал он в Facebook.

Дмитрий также поделился старыми фото, отметив, что во время карантина смог покопаться в архивах.

«Мне тогда было 25. Делюсь с вами этими картинками. Из-за карантина я не стригся уже почти 2 месяца и скоро причёска станет такой же, как на этих фото», — подчеркнул телеведущий. Он уверен, что не изменился за эти годы.

Комаров

Комаров

Комаров

Комаров

Напомним, что карантин Комаров проводит со своей женой Александрой Кучеренко, с которой они обвенчались год назад.

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