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"Сходил за хлебушком": Дмитрий Комаров экипировался для выхода в свет (фото)
Ведущий «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, рассказавший после поездки в Китай, стоит ли украинцам бояться коронавируса, в условиях карантина сходил в магазин. Для этого он основательно подготовился: надел маску, перчатки, вооружился антисептиком. На своей странице в Instagram он подробно рассказал о мерах предосторожности. Комаров советует выходить из дома только в случаях крайней необходимости. Кнопки лифта нажимать в перчатках и сразу обрабатывать руки, строго соблюдать правила.
«По приходу домой — верхнюю одежду в стирку или отдельный шкаф. В обуви по квартире не ходить (так, на всякий случай). Оставлять на коврике у входа. По приходу протирать спиртосодержащим средством дезинфекции телефон, ключи, дверные ручки, руки. Если нет специального средства — просто спиртом. Чаще проветривать помещение. Чаще влажную уборку. Пакеты из супермаркета и любые покупки распаковывать там де, где снял верхнюю одежду. В дом не заносить (особенно если они лежали в тележке магазина или не дай Бог стояли на полу в лифте или перед входом в квартиру, пока вы доставали ключи). Перед тем, как положить в холодильник фрукты, овощи, бутылки или упаковки чего-либо из магазина — помыть, протереть. Если доставка товара — правила те же. После контакта с наличными тоже протираем руки. С курьером общаемся в маске», — предостерег Комаров.
Такая осторожность сейчас — жизненная необходимость. Украинская актриса Иванна Сахно, живущая сейчас в США, была госпитализирована в клинику с коронавирусом.
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