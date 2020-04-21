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В Ивано-Франковске в больницах закончились места для заразившихся COVID-19
На Прикарпатье вспышка коронавируса привела к тому, что больницы в Ивано-Франковске оказались переполнены. Перед Пасхой в Ивано-Франковской области умер сельский голова Братковцев Тисменецкого района.
«Более 500 пораженных коронавирусом на Прикарпатье. Мы в тройке лидеров по количеству больных. Городские учреждения практически переполнены. 15 пациентов в городских больницах — в тяжелом состоянии», — написал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Facebook.
По его словам коронавирус подтвержден у двоих человек, которые умерли в течение Пасхальных праздников. Ожидаются результаты диагностики еще троих умерших.
Во время оперативного совещания городского головы медики сообщили, что пока пациентов госпитализируют в инфекционную больницу и районные учреждения вблизи Ивано-Франковска.
«В пятницу мы попросили приостановить госпитализацию в наши заведения, потому что они реально переполнены. Также большое количество врачей и медицинских сестер больны», — сказала начальник управления здравоохранения Ивано-Франковска Мария Бойко.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске внезапно умер вылечившийся от коронавируса пациент.
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