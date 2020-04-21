27.02 / 27.38 29.02 / 29.66
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Ивано-Франковске в больницах закончились места для заразившихся COVID-19

12:42 21 апреля 2020 100
Тест
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

На Прикарпатье вспышка коронавируса привела к тому, что больницы в Ивано-Франковске оказались переполнены. Перед Пасхой в Ивано-Франковской области умер сельский голова Братковцев Тисменецкого района.

«Более 500 пораженных коронавирусом на Прикарпатье. Мы в тройке лидеров по количеству больных. Городские учреждения практически переполнены. 15 пациентов в городских больницах — в тяжелом состоянии», — написал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Facebook.

По его словам коронавирус подтвержден у двоих человек, которые умерли в течение Пасхальных праздников. Ожидаются результаты диагностики еще троих умерших.

Во время оперативного совещания городского головы медики сообщили, что пока пациентов госпитализируют в инфекционную больницу и районные учреждения вблизи Ивано-Франковска.

«В пятницу мы попросили приостановить госпитализацию в наши заведения, потому что они реально переполнены. Также большое количество врачей и медицинских сестер больны», — сказала начальник управления здравоохранения Ивано-Франковска Мария Бойко.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске внезапно умер вылечившийся от коронавируса пациент.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Памятник Сковороде в Киеве

Ляшко сделал важное уточнение о сроках продления карантина

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Ялта

Оккупанты устроили облавы на туристов в Крыму

Светлая среда

Светлая среда 2020: что нельзя делать в третий день после Пасхи

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер