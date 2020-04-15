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От коронавируса умер глава села на Прикарпатье
В среду, 15 апреля, в больнице Ивано-Франковска от коронавируса умер сельский голова Братковцев Тисменецкого района Тарас Федорив. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Ранее в областном центре скончались несколько рожениц.
Умершему был всего 51 год.
«Франковцы! Еще раз призываю вас — берегитесь, чтобы визиты в гости к друзьям и родственникам на Пасху не принесли горя в наши семьи! Угроза не миновала! Мы должны быть сильными, осторожными и ответственными в это сложное время!», — написал мэр.
Напомним, на утро 15 апреля в Ивано-Франковской области подтвержденных 356 случаев COVID-19, в том числе 27 смертей, 18 человек вылечились. Регион входит в пятерку самых инфицированных COVID-19 в Украине. В целом по Украине подтверждены 3764 случая COVID-19. Зафиксированы 108 случаев с летальным исходом и 143 случая выздоровления пациентов.
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