Страшные последствия лесных пожаров в Украине сняли с дрона (видео)

Происшествия

Последствия страшных пожаров, которые в апреле 2020 года возникли в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и в Житомирской области, сняли с высоты птичьего полета.

Видео на своей страничке в социальных сетях разместил Dronarium Украина. «80 секунд грустного видео, которое мы сняли за несколько дней, с помощью дрона. Не хочется ничего комментировать, просто взгляните. Съемка велась на границе с зоной отчуждения по реке Уж, в пгт Полесское, полностью уничтоженном селе Магдин, полусгоревшем селе Личманы. Граница с Беларусью. Овручский район, Житомирская область. Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным», — говорится в комментарии к видео.

Тем временем в Национальной гвардии Украины днем и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающих территории Киевской и Житомирской областей при помощи БПЛА. Основная цель — обнаружение новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск возможных поджигателей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 21 апреля, спасатели продолжают бороться с пожарами на территории Киевской и Житомирской областей.

Также сообщалось, что в ЕС обещали Украине помощь с мониторингом территории на предмет возникновения пожаров с помощью Системы реагирования на чрезвычайные ситуации Copernicus Европейской комиссии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter