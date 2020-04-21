- 15:19 Переполох в суде на Черниговщине: у подозреваемого обнаружили COVID-19
- 15:18 Безнаказанность «окрыляет»: в Николаеве парень устроил пробежку по машине полицейских
- 15:13 Хроники коронавируса: главные события в мире 21 апреля (обновляется)
- 15:01 В Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавируса
- 14:46 Китайцы превратились в «негров»: у двоих переболевших коронавирусом изменился цвет кожи
- 14:44 Бензин на украинских заправках подешевеет: прогноз эксперта
- 14:39 «Сегодняшние новости — выгребная яма»: Гребенщиков посвятил песню карантину
- 14:39 «Теперь ждем торнадо»: в сети обсуждают фото пылевого вихря под Киевом
- 14:36 Страшные последствия лесных пожаров в Украине сняли с дрона
- 14:23 Россия сняла санкции с Новинского и Киселева, на очереди Добкин, Вилкул и Колесников
- 14:12 Минимальное пособие по безработице на время карантина повысили
- 14:10 Дворец опубликовал трогательное домашнее видео из детства королевы Елизаветы II
Страшные последствия лесных пожаров в Украине сняли с дрона (видео)
Последствия страшных пожаров, которые в апреле 2020 года возникли в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и в Житомирской области, сняли с высоты птичьего полета.
Видео на своей страничке в социальных сетях разместил Dronarium Украина. «80 секунд грустного видео, которое мы сняли за несколько дней, с помощью дрона. Не хочется ничего комментировать, просто взгляните. Съемка велась на границе с зоной отчуждения по реке Уж, в пгт Полесское, полностью уничтоженном селе Магдин, полусгоревшем селе Личманы. Граница с Беларусью. Овручский район, Житомирская область. Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным», — говорится в комментарии к видео.
Тем временем в Национальной гвардии Украины днем и ночью проводят аэроразведку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающих территории Киевской и Житомирской областей при помощи БПЛА. Основная цель — обнаружение новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск возможных поджигателей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 21 апреля, спасатели продолжают бороться с пожарами на территории Киевской и Житомирской областей.
Также сообщалось, что в ЕС обещали Украине помощь с мониторингом территории на предмет возникновения пожаров с помощью Системы реагирования на чрезвычайные ситуации Copernicus Европейской комиссии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!