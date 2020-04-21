Украина

Борьба с огнем продолжается: спасатели озвучили свежую информацию о лесных пожарах

Спасатели продолжают ликвидацию пожаров в Житомирской и Киевской областях, которые не прекращаются уже почти три недели.

Подразделения ГСЧС ликвидируют возгорания на территории Корогодского, Лубянского, Парышивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств под Киевом.

Основные усилия направлены на локализацию 4 основных очагов, в районах сел Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки — Буряковка, где продолжается тление пеньков, остатков древесины и двух торфяников.

К тушению пожаров привлечено почти 1500 человек и 340 единиц техники, в том числе 3 вертолета.

Для обустройства противопожарных разрывов задействована тяжелая инженерная техника ГС ЧС и восемь путепрокладчиков ВСУ. Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос.

Угрозы объекту «Укрытие», хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет, сообщили в ГСЧС.

Радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.Киев — 0,012 мР / час, Киевская область — в пределах 0,011 мР / час при допустимом фоне 0,05 мР / ч, г. Чернобыль — 0,021 мР / ч., на КПП «Дитятки» 0,02 мР / ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР / ч.).

В Житомирской области спасатели помогают тушить пожары егерям на территории двух лесных хозяйств — Овручского и Словечанского. Здесь продолжают тлеть травяной настил, пеньки и древесина.

По информации спасателей, осталось два нелокализованных очага горения — в Выступовицком лесничестве вблизи сел Жолудевка и Журба и в Нагорянском лесничестве вблизи сел Острова и Мацки. На этих пожарах сосредоточены основные силы и средства. На других ячейках продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков.

К тушению пожаров на Житомирщине привлечены 1069 человек и 155 единиц техники.

Напомним, в Житомирской области огонь уничтожил много домов местных жителей. Полностью сгорело село Магдин в Овручском районе, которое располагалось посреди лесистой местности. Также пострадали села Личманы, Рудня, Выступовичи и Новоселка.

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